

Yerel medyada yer alan habere göre, Kenya Ulusal AIDS Kontrol Kurulu yetkilisi Celestine Mugambi, ülkede her gün 14 gencin HIV virüsünün yol açtığı komplikasyonlar sonucu öldüğünü ve çok sayıda yeni HIV vakasının görüldüğünü kaydetti.







Ülkenin kıyı eyaleti Mombasa'da bir konferansta konuşan Mugambi, "Biz burada konuşurken, birçok gencimiz HIV yüzünden ölmeye devam ediyor." dedi.







Mugambi, yapılan çalışmalarda 180 bin gencin HIV virüsü taşıdığını ve çoğunluğu öğrenci olan gençlerin yüzde 75'inin tedaviye erişemediğini belirtti.







Mugambi, HIV konusunda gençlerin ve ebeveynlerin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.