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o ülkede her gün 14 kişi ölüyor

O ÜLKEDE HER GÜN 14 KİŞİ ÖLÜYOR

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da her gün 14 kişinin HIV virüsünün yol açtığı AIDS'den hayatını kaybettiği belirtildi.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 10:23
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Yerel medyada yer alan habere göre, Kenya Ulusal AIDS Kontrol Kurulu yetkilisi Celestine Mugambi, ülkede her gün 14 gencin HIV virüsünün yol açtığı komplikasyonlar sonucu öldüğünü  ve çok sayıda yeni HIV vakasının görüldüğünü kaydetti.                                



Ülkenin kıyı eyaleti Mombasa'da bir konferansta konuşan Mugambi, "Biz burada konuşurken, birçok gencimiz HIV yüzünden ölmeye devam ediyor." dedi.    



Mugambi, yapılan çalışmalarda 180 bin gencin HIV virüsü taşıdığını ve çoğunluğu öğrenci olan gençlerin yüzde 75'inin tedaviye erişemediğini belirtti.          



Mugambi, HIV konusunda gençlerin ve ebeveynlerin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.                     








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