

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cezayir güvenlik birimleri yetkilileri, aralarında başkent Cezayir'in de bulunduğu büyük kentler ve yabancıların çalıştığı bölgelerde polis ve Jandarma güçleri için teyakkuz durumu ilan etti.







Bu kararının, geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırılar sonrası, muhtemel terör eylemlerine karşı alındığına işaret eden kaynaklar, Cezayir güvenlik güçlerinin çarşamba ve perşembe günleri iki ayrı kentte DAEŞ'e ait hücre evlerine düzenlediği baskınlarda 3 örgüt mensubunu gözaltına aldığını aktardı.







Çarşamba günü başkentin 400 kilometre güneyindeki Lagvat kentinde gerçekleştirilen ilk operasyonda bir, perşembe günü başkentin güneydoğusundaki Buira kentinde düzenlenen operasyonda ise 2 teröristin yakalandığı ifade edildi.