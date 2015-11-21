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o ülkede güvenlik güçleri teyakkuz durumuna geçirildi

O ÜLKEDE GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZ DURUMUNA GEÇİRİLDİ

Cezayir'in büyük kentlerinde ve yabancıların yoğunlukta bulunduğu bölgelerde muhtemel terör saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin teyakkuza geçirildiği bildirildi.

Tarih : 21 Kasım 2015, 09:47
Puan Ver : O Ülkede Güvenlik Güçleri Teyakkuz Durumuna Geçirildi(9/10)11


Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cezayir güvenlik birimleri  yetkilileri, aralarında başkent Cezayir'in de bulunduğu büyük kentler ve  yabancıların çalıştığı bölgelerde polis ve Jandarma güçleri için teyakkuz durumu  ilan etti.

 

Bu kararının, geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen  saldırılar sonrası, muhtemel terör eylemlerine karşı alındığına işaret eden  kaynaklar, Cezayir güvenlik güçlerinin çarşamba ve perşembe günleri iki ayrı  kentte DAEŞ'e ait hücre evlerine düzenlediği baskınlarda 3 örgüt mensubunu  gözaltına aldığını aktardı.

 

Çarşamba günü başkentin 400 kilometre güneyindeki Lagvat kentinde  gerçekleştirilen ilk operasyonda bir, perşembe günü başkentin güneydoğusundaki  Buira kentinde düzenlenen operasyonda ise 2 teröristin yakalandığı ifade edildi.








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