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o ülke haftasonu tatilini 3 güne çıkardı

O ÜLKE HAFTASONU TATİLİNİ 3 GÜNE ÇIKARDI

Venezuela'da hafta sonu tatili iki ay için üç güne çıkarıldı. Sıradışı kararın sebebi ise elektrik tasarrufu...

Tarih : 07 Nisan 2016, 15:48
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, enerji  tasarrufu amacıyla işçilere iki ay boyunca cuma günlerini de tatil ilan etti.



Maduro, devlet televizyonundan yaptığı duyuruda, işçiler için 8  Nisan'dan itibaren nisan ve mayıs ayları boyunca cuma gününün de hafta sonu  tatiline dahil edileceğini açıkladı.



Bu şekilde Venezuelalıların hafta sonlarının daha uzun olacağını  belirten Devlet Başkanı Maduro, bu eylemin amacının ülkenin karşı karşıya olduğu  enerji kriziyle mücadele etmek olduğunu söyledi.



Venezuela Devlet Başkanı konuşmasında, "Bu 60 günlük plan, ülkenin en  riskli ve zorlu dönemi atlatmasına imkan verecek. Aileleri ve gençleri plana  titizlikle ve bilinçli bir şekilde uymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.



Düzenlemenin kamu ve özel sektörü nasıl etkileyeceğine dair detaylı  bilgi verilmedi.



Uzun süredir ekonomik krizle mücadele eden ülkede, Maduro iki günlük  Paskalya tatilini de 5 güne çıkarmıştı.








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