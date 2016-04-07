

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, enerji tasarrufu amacıyla işçilere iki ay boyunca cuma günlerini de tatil ilan etti.







Maduro, devlet televizyonundan yaptığı duyuruda, işçiler için 8 Nisan'dan itibaren nisan ve mayıs ayları boyunca cuma gününün de hafta sonu tatiline dahil edileceğini açıkladı.







Bu şekilde Venezuelalıların hafta sonlarının daha uzun olacağını belirten Devlet Başkanı Maduro, bu eylemin amacının ülkenin karşı karşıya olduğu enerji kriziyle mücadele etmek olduğunu söyledi.







Venezuela Devlet Başkanı konuşmasında, "Bu 60 günlük plan, ülkenin en riskli ve zorlu dönemi atlatmasına imkan verecek. Aileleri ve gençleri plana titizlikle ve bilinçli bir şekilde uymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.







Düzenlemenin kamu ve özel sektörü nasıl etkileyeceğine dair detaylı bilgi verilmedi.







Uzun süredir ekonomik krizle mücadele eden ülkede, Maduro iki günlük Paskalya tatilini de 5 güne çıkarmıştı.