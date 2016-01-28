

Danıştay İdari Dava Daireleri, Tüketici Sorunları Derneği'nin (Tüsoder) açtığı davada, "Açıklanan nedenlerle, davacının itirazının kısmen kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan, davaya konu yönetmeliğin 13. maddesinin 1. Fıkrası ve Ek-1 listesinde bulunan '2.1 Hesap İşletim Ücreti' yönünden yürütmesinin durdurulmasına" karar verdi.







Tüsoder'in, hesap işletim ücretinin yürütmesinin durdurulması için açtığı davayı Danıştay Onbeşinci Dairesi reddetmiş, Dernek bu karara itiraz ederek, 17 Mart 2015 tarihinde, yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri'ne başvurmuştu.







Tüsoder, 3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği yargıya taşımıştı. DHA'ya, Danıştay'dan "tüketicileri sevindirecek" karar çıktığını belirten Tüsoder Genel Başkan Vekili Avukat Rıdvan Yıldız, "Açtığımız davada yönetmelikle belirlenen bazı ücretlerin yürütmenin durdurulmasını ve iptalini istemiştik" dedi ve ekledi:







"Danıştay İdari Dava Daireleri yaptığımız itirazı haklı görerek bankaların aldığı hesap işletim ücretinin haksız olduğu değerlendirmesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.







Bu karar, bankaların artık tüketicilerden hesap işletim ücreti alamayacağı ve bu yönetmeliğe dayanarak tahsil ettiği bedellerin dayanaksız kaldığı anlamına geliyor.







Bankalar artık Danıştay'ın nihai kararına kadar tüketicilerden hesap işletim ücreti tahsil edemeyecekleri gibi tahsil ettikleri hesap işletim ücretlerini iade etme yükümlülüğü altındadır. Hesap işletim ücretinden bankaların bir yılda elde ettiği yaklaşık gelir 10 milyar TL civarında olup, bu kararla bankaların haksız elde ettiği büyük bir mablağa dur denmiş oldu."