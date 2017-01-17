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'o tweeti şoförüm attı' dedi, serbest bırakıldı

'O TWEETİ ŞOFÖRÜM ATTI' DEDİ, SERBEST BIRAKILDI

Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan oyuncu Mehmet Aslan serbest bırakıldı.

Tarih : 17 Ocak 2017, 16:22
Puan Ver : 'o Tweeti Şoförüm Attı' Dedi, Serbest Bırakıldı(9/10)10


ŞOFÖRÜM ATTI



Kendisine ait twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerle paylaşım yapan Aslan edinilen bilgiye göre gözaltına alındıktan sonra Emniyet'e getirildi: Emniyet sorgusu sonrasında İstanbul Başsavcılığına getirilen Aslan buradaki ifadesinde söz konusu tweeti kendisinin değil şoförünün attığını iddia etti.



Aslan bunun üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



 



kaynak:sabah








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