Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Atatürk Havalimanı'nda saldırı olacak tweetini atan üniversite öğrencisi Eren K.'nin (24) "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eren K.'nın Twitter hesabının bulunduğu, suç tarihi 7 Kasım 2016 tarihinde sosyal medya hesabından "Yarın akşam 19.30'da uçuşum var. Tam bomba patlamalık bir gün ve saat. 8 Kasım Atatürk Havalimanı saldırısı" şeklinde bir yazı yazıldığı belirtildi.











kaynak:sabah