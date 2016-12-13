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o tweet için istenen ceza belli oldu

O TWEET İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Atatürk Havalimanı'nda saldırı olacak tweetini atan üniversite öğrencisi Eren K.'nin (24) "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Tarih : 13 Aralık 2016, 12:31
Puan Ver : O Tweet İçin İstenen Ceza Belli Oldu(5/10)2


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eren K.'nın Twitter hesabının bulunduğu, suç tarihi 7 Kasım 2016 tarihinde sosyal medya hesabından "Yarın akşam 19.30'da uçuşum var. Tam bomba patlamalık bir gün ve saat. 8 Kasım Atatürk Havalimanı saldırısı" şeklinde bir yazı yazıldığı belirtildi.





 



kaynak:sabah








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