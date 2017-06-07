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o tomografi cihazları atatürk havalimanı'nda

O TOMOGRAFİ CİHAZLARI ATATÜRK HAVALİMANI'NDA

ABD ve İngiltere'nin Türkiye'den uçuşlara getirdiği diz üstü bilgisayar ve tablet yasağının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bu konuda alınan...

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:53
Puan Ver : O Tomografi Cihazları Atatürk Havalimanı'nda(10/10)12


ABD ve İngiltere'nin Türkiye'den uçuşlara getirdiği diz üstü bilgisayar ve tablet yasağının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bu konuda alınan önlemler çerçevesinde Atatürk Havalimanı'na ABD ve İngiltere'ye gidecek uçakların olduğu köprülere konulacak 2 adet tomografi cihazı dün akşam geç saatlerde getirildi.



Buna göre ABD ve İngiltere'ye gidecek yolcuların uçağa binerlerken yanlarındaki çantası, laptopu, şişe içindeki sıvısı gibi elinde ne tür eşyası varsa bu cihazdan geçirilecek ve tomografisi çekilecek.



Demonte olarak getirilen tomografi cihazlarının bugün ilerleyen saatlerde uzman ekipler tarafından yerlerine monte edileceği öğrenildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD ve İngiltere'nin Türkiye'den uçuşlarda getirdiği tablet yasağının ardından alınan önlemler konusunda şu açıklamayı yapmıştı:



“Özellikle boarding esnasında, yolcunun arınmış sahaya geçip köprülerden uçağa gideceği sırada o bölgede tomografi cihazları yerleştirilecek. Orada ilave bir tomografi cihazı kurup yanındaki çantası, laptopu, sıvı ne varsa hepsinin tomografisi çekilecek. Süreci başlattık. ABD ve İngiltere'ye giden yolcularda bu uygulamayı yaparak muhataplarımıza ‘Kurallar istediğinizin çok üzerinde, en son teknolojiyle donatılmış bir cihaz da kuruyoruz, müsterih olun' diyeceğiz”



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: O  Tomografi  Cihazları  Atatürk  Havalimanı  Nda    haber

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