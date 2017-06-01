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o teröristlerden biri ölü bulundu!

O TERÖRİSTLERDEN BİRİ ÖLÜ BULUNDU!

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde iki gün önce 2 polisin yaralandığı çatışma sonrası kaçan PKK'lı teröristlerden 'Çekdar Ahmet' kod adlı teröristin bu sabah cesedi bulundu.

Tarih : 01 Haziran 2017, 13:36
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Teröristin çatışmada göğsünden 2 kurşunla yaralandığı ve kaçtığı yol kenarında öldüğü değerlendirildi.



Kızıltepe İlçesi'nde bu yol kenarında bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bu kişinin göğsünden 2 kurşunla vurularak öldüğünü saptadı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede kurşun yaralarının iki günlük olduğu değerlendirildi, çatışmada yaralanıp kaçan teröristlerden biri olduğu sonucuna varıldı.



 



kaynak:sözcü








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