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O TERÖRİST DBP'Lİ YÖNETİCİNİN KIZIYMIŞ


O TERÖRİST DBP'Lİ YÖNETİCİNİN KIZIYMIŞ
Tarih : 04 Aralık 2015, 15:16
Puan Ver : O Terörist Dbp'li Yöneticinin Kızıymış(5/10)7


Diyarbakır'da kalabalık içerisinden polise silahla saldıran ve ardından polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilen kadın terörist Güler Eroğlu'nun, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) merkez ilçe yöneticisi Aydın Eroğlu'nun kızı olduğu ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, önceki gün sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Sur ilçesi etrafında güvenlik önlemi alan polis ekiplerine yaklaşarak elindeki tabanca ile polislere ateş açan ve ardından vurularak etkisiz hale getirilen terörist Güler Eroğlu dün Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesi Dereköy'ünde toprağa verildi. Terörist kadının saldırısında 1 polis yaralanırken, 1 kadın polis de giydiği çelik yeleğe gelen kurşundan dolayı yara almadan kurtulmuştu. Kalabalık içinde 3 el polise ateş ettikten sonra kaçmaya çalışan kadın terörist olay yerinde vurularak etkisiz hale getirilmişti.








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