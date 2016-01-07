O TELEFONLAR ARTIK EL YAKACAK !
Yeni yıl zamlarından nasibini alan cep telefonunda giriş seviyesindeki modellere de zam göründü. ÖTV'si 160 TL'ye çıkan tuşlu telefonların fiyatı 189 TL'den başlıyor. Bu zammın kayıtdışını da artırmasından korkuluyor
Cep telefonunda giriş seviyesindeki tuşlu modellerden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 120 TL'den 160 TL'ye çıkarılması tepkilere neden oldu. Yeni yıl zamları arasında bulunan bu artış, fiyatı 640 TL'nin altında olan telefonların satışını etkileyecek. Bu zam düşük gelirlilerin daha çok rağbet ettiği cep telefonlarının da fiyatlarının yükselmesine neden olurken, kayıtdışını da artırmasından korkuluyor.
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