

Cep telefonunda giriş seviyesindeki tuşlu modellerden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 120 TL'den 160 TL'ye çıkarılması tepkilere neden oldu. Yeni yıl zamları arasında bulunan bu artış, fiyatı 640 TL'nin altında olan telefonların satışını etkileyecek. Bu zam düşük gelirlilerin daha çok rağbet ettiği cep telefonlarının da fiyatlarının yükselmesine neden olurken, kayıtdışını da artırmasından korkuluyor.