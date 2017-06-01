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o tarihten önce işe başlayanlar...

O TARİHTEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR...

En az 10 yıl çalışma süresini dolduran memurlar kalan zamanı isteğe bağlı tamamlayıp yaş şartıyla emekli olabiliyor. Bunun için ayrıca çalışmalarına gerek yok...

Tarih : 01 Haziran 2017, 09:01
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Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre 2008'de yapılan reformdan önce memuriyete başlamış olanlar için çalışmadan emekli olma imkânı bulunuyor. Doldurmaları gereken sürenin en az 10 yılını tamamlayanlar, isterlerse istifa edip başka işte çalışmadan kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile doldurabiliyor. Burada en önemli kriter memurun 10 yıl kesintisiz kamu görevi yapmış olması ve istifa ederek ayrılması. Memuriyetten çıkarılanlar bu haktan yararlanamıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında memuriyete girenler için ise böyle bir imkân bulunmuyor.



ATILANA HAK YOK



Çalışmadan emeklilik için en az 10 yıllık memuriyeti olanların istifa ettikten sonraki 6 ay içinde SGK'ya başvurması gerekiyor. Örneğin 18 yıl memurluk yapmış biri istifa ettikten sonra SGK'ya başvurarak kalan 2 yıllık süreyi isteğe bağlı ödeyip emekli sandığından emeklilik hakkı kazanabiliyor. Memurlar keseneklerini toplu veya aralıklı olarak 6 aydan daha uzun süre ödemezlerse, iştirakçilikleri sona eriyor. İsteğe bağlı ödemek isteyen memurların ödeyecekleri kesenek miktarı, memuriyetten ayrıldıkları zamanki kadrolarının karşılığı olan dereceye göre belirleniyor. İsteğe bağlı kesenek ödeyenlere her yıl bir kademe, her üç yıl içinde bir derece veriliyor. Memurluktan atılanlar ve memur olmak için gerekli şartları kaybedenler bu uygulamadan yararlanamıyor. Dışarıdan prim ödeyerek, çalışmadan devlet memuru şartlarıyla emekli olmak isteyenlerin ödedikleri kesenekler emekli ikrâmiyesi hesabından sayılmıyor. Emekli ikrâmiyesi, istifa etmeden önceki çalıştığı süreye göre hesaplanıyor.



 



kaynak:milliyet








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