O TARİH BELLİ OLDU !
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aktay, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın bir araya geleceğini bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aktay, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın bir araya geleceğini bildirdi.
kaynak:posta
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