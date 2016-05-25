

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Dünya İnsani Zirvesi kapanış programında ortak basın toplantısı düzenledi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM tarafından düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'nin kapanış programında yaptığı konuşmada, geride bırakılan 2 günlük süre zarfında çok verimli istişareler gerçekleştirdiklerini, önemli kararlar aldıklarını söyledi.







Zirvede, insani alanda karşı karşıya olunan zorlukları, sınamaları ve bunlara nasıl çözümler bulunabileceğini hep birlikte masaya yatırdıklarını belirten Erdoğan, bu zirve için yola çıktıklarında insani sorunların çözümünde, insanı ve insan onurunu merkeze alan bir yaklaşımla hareket edilmesi gerektiğini vurguladıklarını hatırlattı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanların haysiyetini korumanın, güvenliklerini sağlamanın, geleceğe umutla bakmalarını temin etmenin müşterek gayeleri ve ahlaki sorumluluğu olduğunu dile getirdiklerini aktardı.