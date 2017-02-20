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O Sürücülerin Primi 400 Tl'ye İnecek!
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o sürücülerin primi 400 tl'ye inecek!

O SÜRÜCÜLERİN PRİMİ 400 TL'YE İNECEK!

Araç yerine kişilerin sigortalanması ile sigortalı tabanı genişleyecek. Sabıkalı sürücünün primi 5 bin liraya çıkacağı için araç kullanması zorlaşacak. Hasar maliyeti de düşünce temiz sürücünün primi 400 liraya kadar düşecek

Tarih : 20 Şubat 2017, 09:31
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Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in onlarca kazaya karışmasına rağmen en son 1 polis memurunun ölmesine neden olan kazada kullandığı otomobilin en düşük primle sigortalı olduğu ortaya çıkınca sigortacılar da şaşırmıştı.




 O gün sigortacılar arasında başlayan araçlar yerine sürücülerin sigortalanması görüşüne artık devlet de destek vermeye başladı.




Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında yeni model üzerinde çalıştıklarını söyledi.



 



kaynak:habertürk










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