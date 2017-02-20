Araç yerine kişilerin sigortalanması ile sigortalı tabanı genişleyecek. Sabıkalı sürücünün primi 5 bin liraya çıkacağı için araç kullanması zorlaşacak. Hasar maliyeti de düşünce temiz sürücünün primi 400 liraya kadar düşecek



Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in onlarca kazaya karışmasına rağmen en son 1 polis memurunun ölmesine neden olan kazada kullandığı otomobilin en düşük primle sigortalı olduğu ortaya çıkınca sigortacılar da şaşırmıştı.