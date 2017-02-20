O SÜRÜCÜLERİN PRİMİ 400 TL'YE İNECEK!
Araç yerine kişilerin sigortalanması ile sigortalı tabanı genişleyecek. Sabıkalı sürücünün primi 5 bin liraya çıkacağı için araç kullanması zorlaşacak. Hasar maliyeti de düşünce temiz sürücünün primi 400 liraya kadar düşecek
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in onlarca kazaya karışmasına rağmen en son 1 polis memurunun ölmesine neden olan kazada kullandığı otomobilin en düşük primle sigortalı olduğu ortaya çıkınca sigortacılar da şaşırmıştı.
O gün sigortacılar arasında başlayan araçlar yerine sürücülerin sigortalanması görüşüne artık devlet de destek vermeye başladı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında yeni model üzerinde çalıştıklarını söyledi.
kaynak:habertürk
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