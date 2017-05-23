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o sigaralardan sonra kanser vakaları patladı

O SİGARALARDAN SONRA KANSER VAKALARI PATLADI

Yapılan yeni bir araştırma, light sigara içen kişilerin akciğer kanserine yakalanma risklerinin, normal sigara içenlere göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 17:35
Puan Ver : O Sigaralardan Sonra Kanser Vakaları Patladı(8/10)5


 ABD'deki Ohio State Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir araştırma, light sigara içen kişilerin akciğer kanserine yakalanma risklerinin, normal sigara içenlere göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Söz konusu araştırmaya göre, light sigaranın filtresinde bulunan küçük havalandırma delikleri, kansere yol açan zararlı kimyasalların akciğerlere daha çok girmesine neden oluyor.



"DAHA SAĞLIKLI DENİYORDU AMA..."



Vatan gazetesinin haberine göre; light sigaraların satışa sunulmasından bu yana yaygın bir akciğer kanseri türü olan 'adenokarsinom' vakalarının hızla arttığının altını çizen araştırma ekibinin başındaki Doktor Peter Shields, "Son 20 yılda 'adenokarsinom' vakaları hızla arttı. Bunun nedeni light sigaranın popülerleşmesi. Bu sigaraların filtresinde bulunan küçük delikler, sigarayı içen kişinin daha fazla dumanı içine çekmesine yol açıyor. Bu zehirli kimyasallar akciğerlerin en derin noktalarına bile ulaşabiliyor" diye konuştu.



Yaklaşık 50 yıl önce piyasaya sürülen light sigaralar, daha düşük katran değerlerine sahip olması nedeniyle normal sigaraya göre 'daha sağlıklı' diye nitelendiriliyordu. Ancak bu görüş kanıtlanmadı.



 



kaynak:sabah








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