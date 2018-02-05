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O Ses'de Ters Köşe! Yıldız'ın Şampiyon Çıkaracağı Beklenirken Gökhan Yine Kazandı

O SES'DE TERS KÖŞE! YILDIZ'IN ŞAMPİYON ÇIKARACAĞI BEKLENİRKEN GÖKHAN YİNE KAZANDI

O Ses Türkiye yeni sezonuna başladığında herkes Yıldız Tilbe'nin takımından şampiyon çıkacağını düşünüyordu. Ancak beklenen olmadı, şampiyon Gökhan'ın takımından çıktı.

Tarih : 05 Şubat 2018, 08:40
Puan Ver : O Ses'de Ters Köşe! Yıldız'ın Şampiyon Çıkaracağı Beklenirken Gökhan Yine Kazandı(5/10)1

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin finali dün akşam yapıldı. Yeni sezonda yapılan jüri değişikliği ile getirilen Yıldız Tilbe epeyce konuşulmuş herkes "Şampiyon Yıldız'ın takımından çıkar" yorumu yapmıştı. Ancak beklenen olmadı.

BEKLENEN OLMADI

O Ses Türkiye'nin finaline kalan 2 yarışmacı Lütfiye Özipek ile Yener Bulut&Ümit Durak Gökhan'ın takımından çıktı. Diğer jüri üyeleri Hadise, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'un takımından hiçbir yarışmacı finale kalamadı. Sezon başında herkes Yıldız'ın takımından şampiyon çıkacağını beklerken başarılı olan isim yine Gökhan oldu. Gökhan daha önce de takımından şampiyon çıkarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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