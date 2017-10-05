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O Ses Türkiye'nin Yeni Sezonundan İlk Tanıtım Geldi! Yıldız Tilbe ile Gökhan Tam Bomba

O SES TÜRKİYE'NİN YENİ SEZONUNDAN İLK TANITIM GELDİ! YILDIZ TİLBE İLE GÖKHAN TAM BOMBA

O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk tanıtım geldi. Çiçeği burnunda jüri üyesi Yıldız Tilbe ile Gökhan arasındaki muhabbetler reytinglere reyting katacak.

Tarih : 05 Ekim 2017, 11:50
Puan Ver : O Ses Türkiye'nin Yeni Sezonundan İlk Tanıtım Geldi! Yıldız Tilbe İle Gökhan Tam Bomba(5/10)1

TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan il tanıtım geldi. Yeni jüri üyesi Yıldız Tilbe'nin programa gelişiyle seyircilerin coştuğu dikkatlerden kaçmadı.

REYTİNGLER PATLAYACAK

Yıllardır yayınlanmasına rağmen izleyicinin seyretmekten vazgeçmediği O Ses Türkiye'ye Yıldız Tilbe'nin dahil olmasıyla reytinglere reyting katacağı düşünülüyor.

GÜLDÜREN DİYALOG

Gökhan, iğneden korkmayla ilgili bir anısını anlatıp Yıldız'a "Sen de iğneden korkar mısın?" diye sordu. Yıldız da "Ben bu yaşıma geldim, hala korkuyorum" dedi. Bunun üzerine Gökhan, "Peki iğne olmamak için ne yapıyorsun?" diye sorunca Yıldız, "Hasta olmamaya çalışıyorum." dedi, salon kahkahaya boğuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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