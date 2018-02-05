O Ses Türkiye'de Gökhan Özoğuz'un takımından Lütfiye Özipek ile Yener Bulut&Ümit Durak kaldı. SMS oyları sonucu Lütfiye Özipek şampiyon oldu.

O Ses Türkiye'nin bu sezonki finalinde son ikiye kalan Lütfiye Özipek ile Yener Bulut&Ümit Durak arasında daha fazla SMS alan isim Lütfiye Özipek şampiyon oldu.

O Ses Türkiye 2018 yılının finalistlerini cumartesi akşamı belirlendi. Acun Ilıcalı'nın Jess Molho'dan devraldığı sunuculuğuyla gerçekleştirilen programda, ünlü isimlerin mentörlük yaptığı yarışmacılar, tarzlarına uygun en iyi parçaları dillendirdi.

Her yarışmacı için verilen 2-3 dakikalık SMS oylamasının neticesinde finale kalan isimler belirlenmiş oldu. İşte, O Ses Türkiye'de finale kalan yarışmacılar ve elenen yarı finalistler hakkında bazı detaylar

FİNALE KALAN İSİMLER KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye'de cumartesi akşamı finalistler belirlendi. Ünlü sanatçıların takımında yer alan yarışmacılar, tarzlarına en uygun parçaları seçerek halkın beğenisine sundu.

SMS ile halk oylamasının ardından ise finale kalan isimler belirlendi. İşte, o isimler;

Murat'ın takımından Aydan Kahraman ve Nihat Mugil;

Yıldız Tilbe'nin takımından Ceren Düzova;

Gökhan'ın takımından Lütfiye Özipek ve Yener Bulut-Ümit Durak ikilisi;

Hadise'nin takımından ise Oğulcan Bolcan finale kalan isim oldu.

LÜTFİYE ÖZİPEK ŞAMPİYON OLDU

Finalde son ikiye ise Lütfiye Özipek ve Yener Bulut-Ümit Durak ikilisi kaldı. SMS oyları sonucu Lütfiye Özipek şampiyon oldu.

Kaynak: haberinburada