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o ses türkiye'nin nur cennet'i yanlış iğne yüzünden bacağını...

O SES TÜRKİYE'NİN NUR CENNET'İ YANLIŞ İĞNE YÜZÜNDEN BACAĞINI...

O Ses Türkiye yarışmasına üç kez katılan ve ilk ikisi olay olan Nur Cennet Uçar 'ın bacağı çürümeye başladı. Doğum yapan Nur Cennet yanlış iğne yüzünden bacağı çürümeye başlayan Nur Cennet Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde operasyon geçirdi.

Tarih : 08 Nisan 2016, 11:30
Puan Ver : O Ses Türkiye'nin Nur Cennet'i Yanlış İğne Yüzünden Bacağını...(6/10)8


O Ses Türkiye yarışmasına üç kez katılan ve ilk ikisi olay olan Nur Cennet Uçar 'ın bacağı çürümeye başladı. Doğum yapan Nur Cennet yanlış iğne yüzünden bacağı çürümeye başlayan Nur Cennet Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde operasyon geçirdi.



 Türkiye'nin ‘O Ses Türkiye' yarışmasından tanıdığı şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın doğum yaptığı Mersin Devlet Hastanesi'nde yanlış iğne mağduru olduğu öne sürüldü.

Uçar'ın iğne nedeniyle bacağında çürük oluştuğu ve bu nedenle yürüme güçlüğü çektiği belirtiliyor. Bu durumdan kurtulmak için Kayseri Erciyes Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde operasyon geçiren Uçar, bir an önce sağlığına kavuşmak istiyor. Mersin Erdemli Devlet Hastanesi yetkilileri olayın soruşturma aşamasında olduğunu ve bu nedenle herhangi bir açıklama yapılmayacağını bildirdi.








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