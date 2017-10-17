O SES TÜRKİYE'DEKİ BONUS SAÇLI İZLEYİCİ, ACUN'UN BİLE AĞZINI AÇIK BIRAKTI
O Ses Türkiye'ye izleyici olarak katılan Uğur adlı gencin bonus saçları herkesin dikkatini çekti. Acun Ilıcalı'nın bile izleyiciyi görünce ağzı açıkta kaldı.
O Ses Türkiye'de dün yine kahkaha dolu bir bölüm yaşandı. Yarışmacının saçları konuşulduğu sırada, bonus saçlı izleyici tüm dikkatleri üzerine çekti.
ACUN ILICALI'NIN BİLE AĞZI AÇIKTA KALDI
Acun Ilıcalı, bonus saçlı izleyiciyi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Neredeyse gözleri bile gözükmeyen izleyici, sempatik tavırlarıyla da jüri üyelerinin de sevgisini kazandı.
Kaynak: haberinburada
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