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O Ses Türkiye'deki Bonus Saçlı İzleyici, Acun'un Bile Ağzını Açık Bıraktı
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O Ses Türkiye'deki Bonus Saçlı İzleyici, Acun'un Bile Ağzını Açık Bıraktı

O SES TÜRKİYE'DEKİ BONUS SAÇLI İZLEYİCİ, ACUN'UN BİLE AĞZINI AÇIK BIRAKTI

O Ses Türkiye'ye izleyici olarak katılan Uğur adlı gencin bonus saçları herkesin dikkatini çekti. Acun Ilıcalı'nın bile izleyiciyi görünce ağzı açıkta kaldı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 10:50
Puan Ver : O Ses Türkiye'deki Bonus Saçlı İzleyici, Acun'un Bile Ağzını Açık Bıraktı(7/10)3

O Ses Türkiye'de dün yine kahkaha dolu bir bölüm yaşandı. Yarışmacının saçları konuşulduğu sırada, bonus saçlı izleyici tüm dikkatleri üzerine çekti.

ACUN ILICALI'NIN BİLE AĞZI AÇIKTA KALDI

Acun Ilıcalı, bonus saçlı izleyiciyi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Neredeyse gözleri bile gözükmeyen izleyici, sempatik tavırlarıyla da jüri üyelerinin de sevgisini kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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