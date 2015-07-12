

Yarışmanın eski jüri üyelerinden Ebru Gündeş, Hadise ve Gökhan Özoğuz, jüri koltuğunda oturmaya devam edecek. Ancak, usta müzisyenler Mazhar ve Özkan yeni sezonda yer almayacak. Boş kalan jüri koltuğuna Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Murat Boz oturacak. Murat Boz, O Ses Türkiye'de daha önce de jüri üyeliği yapmıştı.