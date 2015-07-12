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o ses türkiye'de sürpriz isim!

O SES TÜRKİYE'DE SÜRPRİZ İSİM!

Ekranların ilgi çeken yarışmalarından O Ses Türkiye, yeni yayın döneminde izleyicilerle buluşacak. TV8'de yayınlanacak yarışmanın formatında farklılıklar yapılırken, jüri üyelerinde de değişiklik olacak.

Tarih : 12 Temmuz 2015, 12:24
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Yarışmanın eski jüri üyelerinden Ebru Gündeş, Hadise ve Gökhan Özoğuz, jüri koltuğunda oturmaya devam edecek.  Ancak, usta müzisyenler Mazhar ve Özkan yeni sezonda yer almayacak. Boş kalan jüri koltuğuna Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Murat Boz oturacak. Murat Boz, O Ses Türkiye'de daha önce de jüri üyeliği yapmıştı.








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