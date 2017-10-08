O SES TÜRKİYE'DE MURAT BOZ'DAN HADİSE'YE PASTA OYUNU
O Ses Türkiye'de Murat Boz, elinde pastayla sahneye çıktı. Herkes pastanın Hadise'ye gideceğini zannederken, Murat, "Bu sezon şampiyon benim" diyerek, pastayı koltuğuna bıraktı.
O Ses Türkiye yeni sezonunda Murat Boz, Hadise için getirdiği pasta ile sahneye çıktı. İlk anlarda neden böyle bir şey yaptığı anlaşılamayan Murat Boz'un kısa süre içerisinde amacı anlaşıldı.
"ŞAMPİYONA PASTA GETİRDİM"
Elinde büyük bir dilim pastayla sahneye gelen ünlü popçu, "Şampiyona şeker gidermiş, ben pasta getirdim." dedi. Herkes, pastanın geçen sezonun şampiyonu Hadise'ye gedliğini sandı. Oysa gerçek aslında çok farklıydı.
"BU SEZONUN ŞAMPİYONU BENİM"
Murat Boz, elinde pastayla Hadise'ye doğru yöneldi. Tam pastayı Hadise'ye verecekken bir anda kendi koltuğuna geçti. "Bu sezonun şampiyonu benim." dedi. Ama Hadise'nin gönlünü yapmak için bir parça da pastadan Hadise'ye ikram etti.
Kaynak: haberinburada
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