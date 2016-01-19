

Sanat hayatının 40'ıncı yılını kutlayan Aksu sahneye veda turlarında Volkswagen Arena'daydı. “40 sene size yeter” diyen Sezen Aksu hem izleyicilerine hem kendine duygusal anlar yaşattı.







ONLAR DÖNMEDİ AMA SEZEN AKSU DÖNDÜ!



Beş sene önce “O Ses Türkiye” yarışmasına katılan ancak hiçbir jüri üyesini kendisine döndüremeyen Rümeysa Tekellioğlu da Sezen Aksu'nun vokalisti olarak o akşam sahnedeydi. Aksu, ‘o ses'e dönmeyen Hülya Avşar'ı anarak “Bir gün evde oturmuş yarışmayı izlerken Rümeysa çıktı. Ama hiçbir jüri üyesi dönmedi. Bir gün sonra da Hülya Avşar'ı arayıp ‘Kızım siz geri zekâlı mısınız? Niye dönmediniz' dedim. Hülya ‘Evet gerizekalıyız' diye cevap verdi. Rümeysa beş senedir bekliyor. Sonunda önümüzdeki ay albümünü çıkarıyoruz.”