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o ses türkiye'de ikinci irem derici vak'ası

O SES TÜRKİYE'DE İKİNCİ İREM DERİCİ VAK'ASI

2011'in 'O Ses Türkiye'sinde Mustafa Sandal, Hadise, Murat Boz ve Hülya Avşar'ın dönmediği Rümeysa Tekellioğlu'na Sezen Aksu dönmüş! Aynı jüri aynı sene İrem Derici'ye de burun kıvırmış akabinde Derici sosyal müzik platformalarında dinlenme rekorları kırmıştı.

Tarih : 19 Ocak 2016, 09:17
Puan Ver : O Ses Türkiye'de İkinci İrem Derici Vak'ası(6/10)3


Sanat hayatının 40'ıncı yılını kutlayan Aksu sahneye veda turlarında Volkswagen Arena'daydı. “40 sene size yeter” diyen Sezen Aksu hem izleyicilerine hem kendine duygusal anlar yaşattı.



ONLAR DÖNMEDİ AMA SEZEN AKSU DÖNDÜ!

Beş sene önce “O Ses Türkiye” yarışmasına katılan ancak hiçbir jüri üyesini kendisine döndüremeyen Rümeysa Tekellioğlu da Sezen Aksu'nun vokalisti olarak o akşam sahnedeydi. Aksu, ‘o ses'e dönmeyen Hülya Avşar'ı anarak “Bir gün evde oturmuş yarışmayı izlerken Rümeysa çıktı. Ama hiçbir jüri üyesi dönmedi. Bir gün sonra da Hülya Avşar'ı arayıp ‘Kızım siz geri zekâlı mısınız? Niye dönmediniz' dedim. Hülya ‘Evet gerizekalıyız' diye cevap verdi. Rümeysa beş senedir bekliyor. Sonunda önümüzdeki ay albümünü çıkarıyoruz.”








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