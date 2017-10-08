O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda Gökhan Özoğuz sahnenin yenilendiğini görünce şaşkınlık yaşadı. Stüdyoyu yeni gördüğünü söyleyen Gökhan, Acun'u tebrik edince, Acun'dan "Ben de ilk defa gördüm" yanıtını aldı. Stüdyo gülmekten kırıldı.

"ŞU AN İNANILMAZ BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

İşte Gökhan ve Acun arasında izleyicileri güldüren diyalog:

Gökhan: Şu an inanılmaz bir şey görüyorum. Ben de sizlerle birlikte görüyorum bu arada. İnanılmaz olmuş. Acun tebrik ediyorum.

Acun: Hani tebrik ediyorum diyor ya ben de ilk defa görüyorum. Ne demek Gökhan senin için yaptık.

"YILDIZ'I EL ÜSTÜNDE TUTACAĞIZ"

Öte yandan Gökhan, jüriye yeni dahil olan Yıldız Tilbe'ye şu sözlerle övgüler yağdırdı:

Beni en heyecanlandıran olay Yıldız gibi birinin buraya gelmesi. Yıldız Tilbe bu ülkede çok çok önemli bir sanatçı. Onu böyle elimizin üzerine tutacağız.

Kaynak: haberinburada