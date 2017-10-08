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O Ses Türkiye'de Acun'un Gökhan'a Verdiği Cevap, İzleyicileri Gülme Krizine Soktu

O SES TÜRKİYE'DE ACUN'UN GÖKHAN'A VERDİĞİ CEVAP, İZLEYİCİLERİ GÜLME KRİZİNE SOKTU

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda Gökhan Özoğuz, sahnenin yenilendiğini görünce şaşkınlık yaşadı. Acun'un verdiği cevap ise seyircileri gülme krizine soktu.

Tarih : 08 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : O Ses Türkiye'de Acun'un Gökhan'a Verdiği Cevap, İzleyicileri Gülme Krizine Soktu(10/10)6

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda Gökhan Özoğuz sahnenin yenilendiğini görünce şaşkınlık yaşadı. Stüdyoyu yeni gördüğünü söyleyen Gökhan, Acun'u tebrik edince, Acun'dan "Ben de ilk defa gördüm" yanıtını aldı. Stüdyo gülmekten kırıldı.

"ŞU AN İNANILMAZ BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

İşte Gökhan ve Acun arasında izleyicileri güldüren diyalog:

Gökhan: Şu an inanılmaz bir şey görüyorum. Ben de sizlerle birlikte görüyorum bu arada. İnanılmaz olmuş. Acun tebrik ediyorum.

Acun: Hani tebrik ediyorum diyor ya ben de ilk defa görüyorum. Ne demek Gökhan senin için yaptık.

"YILDIZ'I EL ÜSTÜNDE TUTACAĞIZ"

Öte yandan Gökhan, jüriye yeni dahil olan Yıldız Tilbe'ye şu sözlerle övgüler yağdırdı:

Beni en heyecanlandıran olay Yıldız gibi birinin buraya gelmesi. Yıldız Tilbe bu ülkede çok çok önemli bir sanatçı. Onu böyle elimizin üzerine tutacağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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