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O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA HANGİ ÜNLÜLER VAR?


O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA HANGİ ÜNLÜLER VAR?
Tarih : 29 Aralık 2015, 15:57
Puan Ver : O Ses Türkiye Yılbaşı Programında Hangi Ünlüler Var?(10/10)10


Yıllardır ünlülerin yarıştığı yılbaşı özel programlarıyla yılbaşı akşamlarının en fazla izlenen programı olmayı başaran O Ses Türkiye bu sene de klasiği bozmayacak! TV8 ekranlarının yılbaşı akşamı tek özel programı olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de yarışacak ünlü isimler belli oldu.

 

Hadise, Ebru Gündeş, Murat Boz ve tek koltukta tek butonu yöneten Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz'dan oluşan jüri ise bu defa ünlü isimleri takımlarına almak için dönecek. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programı yayınlanacak ve programda bu kez ünlü konuklar şarkı söyleyecek.

 

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Emre Kınay, barış falay, Aras Bulut İynemli, Gürkan Uygun, Ezgi Mola, Büşra Pekin, Paramparça'nın genç oyuncuları Alina Boz ve Leyla Tanlar, Hande subaşı ve Hidayet Türkoğlu, İsyan şarkısıyla sosyal medyada ünlenen Ahmet Parlak, 3 Adam ibrahim büyükak, Oğuzhan Koç ve eser yenenler ile olacak. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü Perşembe saat 20.00'de tv8'de yayınlanmaya başlayacak ve 2016'ın ilk saatine kadar devam edecek. TV8 seyircileri 2016'yı O Ses Türkiye'yle karşılayacak.








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