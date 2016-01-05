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o ses türkiye yarışmacısı yoğun bakımda !

O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI YOĞUN BAKIMDA !

O Ses Türkiye'nin eski yarışmacısından gelen haber üzdü. O Ses Türkiye ile adını duyuran genç şarkıcı Osman Can Üstündağ trafik kazası geçirdi. Osman Can Üstündağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tarih : 05 Ocak 2016, 13:39
Puan Ver : O Ses Türkiye Yarışmacısı Yoğun Bakımda !(5/10)7


Dünyada pek çok ülkede yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de de Acun Ilıcalı'nın Türkiye'ye getirdiği O Ses Türkiye, yıllardır sesine güvenen yetenekleri keşfediyor. Bu isimlerden biri de Osman Can Üstündağ olmuştu. O Ses Türkiye'den sonra Kapışma isimli ses yarışmasına da katılan ve burada da dikkat çeken genç şarkıcı Osman Can Üstündağ'dan kötü haber geldi. Genç şarkıcının hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kötü haberi sosyal medyadan duyuran şarkıcıOnur Akay meslektaşı Osman Can Üstündağ için iyi dileklerde bulundu; "Genç şarkıcı arkadaşımız Osman Can Üstündağ trafik kazası geçirdi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan ve durumu ağır olan arkadaşımız için dua istiyorum." mesajını yazdı.








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