O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI GÖKÇE ÖZGÜL, DÜNYA ÇAPINDA ŞÖHRETE KAVUŞTU
O Ses Türkiye yarışması ile adını duyuran Gökçe Özgül, The Akademia'nın dünya genelinde başlattığı yarışmada 'en iyi cover dalında' birinci oldu.
'O Ses Türkiye' yarışmasında 30 saniye içinde dört jüri üyesini birden döndürmeyi başaran Gökçe Özgül, Hadise'nin ekibinde yer alarak yarı finale kadar yükseldi.
KLİPLERİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Yarışma sonrasıysa, söz ve müziği kendine ait, 'Kalbine Batsın Tüm Dikenler', 'Bi Deniyim' ve 'Şeytanın Aşkı' adlı eserlerin klipleriyle de dikkat çekti.
DÜNYA BİRİNCİSİ OLSUN
Özgül, 'The Akademia'nın dünya genelinde başlattığı yarışmada 'en iyi cover dalında' 'Toxic' şarkısıyla dünya birincisi oldu.
İmajını yenileyen Gökçe Özgül, fırtına gibi esiyor;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sürücüsü Beyin Kanaması Geçiren Otobüs Şarampole İndi: 29 Yaralı
- Sabiha Gökçen Havalimanı'ında Yolcu Kapma Kavgası: 5 Yaralı
- 1,5 Saat Uğraşıp Yakaladılar! Ağzı Kediden Büyük
- Rüzgarın Şiddetine Dayanamayan Ağaç Ve Direk, Minibüsün Üstüne Düştü!
- Erol Olçok Ve Oğlu, 60 Darbeci Hainin Açtığı Ateşle Şehit Olmuş
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Füze Denemelerinden Vazgeçmeyen Kuzey Kore'ye Bm'den Yeni Yaptırımlar
- Trump'ın Televizyon Yıldızı Olan Eski Eşi, Türkiye Hayranı Çıktı
- F Klavyenin Ustasından Aldığı Eğitim İle Dünyada Kırılmadık Rekor Bırakmadı
- Venezuela'da Büyük Hesaplaşma! Askerler Savcılığı Kuşattı
- Esrar Cennetine Dönüştürmek İçin Kasaba Satın Aldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar