

İlk olarak 2012'de yayınlanmaya başlayan O Ses Türkiye'nin 5. sezon birincisi dün gece netleşti. Hem jüri üyelerinin ve yarışmacıların hem de ekran başındakilerin uzun süredir sorduğu"O Ses Türkiye birincisi kim oldu?" sorusu nefes kesen bir mücadele ardından yanıt buldu.Jüri üyeliğini Murat Boz, Hadise, Ebru Gündeş, Gökhan-Hakan kardeşlerin yaptığı O Ses Türkiye'nin birinciliği için yarışacak 4 isim vardı: Emre Sertkaya, Türkan Kürşad, Tankurt Manas ve Aziz Kiraz. Peki, O Ses Türkiye birincisi kim oldu? Gökhan ve Hakan'ın takımından Türkan Kürşad yine aynı takımdan Emre, Ebru Gündeş'in takımından Tankurt finalde yarışmaya hak kazanan 3. finalist olurken, Hadise'nin takımından Aziz de büyük final için 4. ve son yarışmacı olarak belirlendi. Murat Boz'un takımından ise kimse finale çıkamadı. Böylece Murat Boz hiçbir adayını finale taşıyamadan elenmiş oldu.







O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?







Milyonlarca kişi tarafından izlenen O Ses Türkiye finalinde hem stüdyodakiler hem ekran başındakiler nefes kesen bir yarışa sahne oldu. Birinciliğe ilk veda eden isimEbru Gündeş'in yarışmacısıTankurt Manas oldu. Hadise'nin takımındaki Aziz Kiraz ve Gökhan ve Hakan'ın yarışmacıları; Türkan Kürşad ve Emre Sertkaya son ikiye kalan isimler oldu. Hadise Aziz Kiraz ile Gökhan ve Hakan ise Emre Serkaya ile şampiyonluk için yarıştı. Peki, O Ses Türkiye birincisi kim oldu? Yapılan oylama sonucunda yarışmanın kazananı Gökhan ve Hakan'ın takımından Emre Sertkaya oldu.