O SES TÜRKİYE 5. SEZON İÇİN JÜRİSİNİ DEĞİŞTİRDİ
TV8 ekranlarının en fazla izlenen programlarından olan O Ses Türkiye yeni sezonu açıyor. O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Mahsar Alanson ve Özkan Uğur yerine bakın kimler oturacak?
Murat Boz O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
O Ses Türkiye jüri üyeliğinde geçen sezon Hadise, Gökhan, Ebru Gündeş ve Mazhar ve Fuat ikilisi vardı. ‘O Ses Türkiye'nin önümüzde ki ay başlayacak 5. sezonunda ise Mazhar ve Fuat olmayacak. Onların yerine O Ses Türkiye'de bir dönem jüri üyeliği yapan Murat Boz geri gelecek.
O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor?
O Ses Türkiye yeni sezonun ilk bölümüyle 4 Ekim Pazar akşamı TV8'de başlıyor.
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