

Hadise ve Gökhan-Hakan kardeşlerin takımından 3'er ismin yer aldığı O Ses Türkiye yarı finalinde Sibel Can ve Murat Boz'un takımlarından ise birer isim yer almıştı. Yarı finalde performansların ardından yapılan SMS oylamasının ardından ise Hadise'nin takımından 3 isim, Gökhan-Hakan kardeşlerin takımından 2 isim, Sibel Can'ın takımından ise bir isim finale çıkmaya hak kazanmıştı.



Yarışmacılar oldukça zorlu maratonun ardından bu akşamda büyük finalde ter döktüler. Birbirinden yetenekli 6 yarışmacı hem araba için hem de kendi single'larını çıkarabilmek adına kıyasıya mücadele etti. Sergilenen performanslar ve eğlenceli gecenin ardından sıra halk oylamasına geldi. Yapılan halk oylamasının ardından ise O Ses Türkiye 2017'nin şampiyonu belli oldu. O Ses Türkiye 2017 şampiyonu Hadise'nin takımından Dodan Özer oldu. Böylece 6 yıllık sezonun ardından Hadise ilk defa O Ses Türkiye şampiyonluğu yaşadı.







kaynak:hürriyet