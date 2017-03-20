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O SES TÜRKİYE 2017 ŞAMPİYONU KİM OLDU?


O SES TÜRKİYE 2017 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Tarih : 20 Mart 2017, 09:20
Puan Ver : O Ses Türkiye 2017 Şampiyonu Kim Oldu?(7/10)9


Hadise ve Gökhan-Hakan kardeşlerin takımından 3'er ismin yer aldığı O Ses Türkiye yarı finalinde Sibel Can ve Murat Boz'un takımlarından ise birer isim yer almıştı. Yarı finalde performansların ardından yapılan SMS oylamasının ardından ise Hadise'nin takımından 3 isim, Gökhan-Hakan kardeşlerin takımından 2 isim, Sibel Can'ın takımından ise bir isim finale çıkmaya hak kazanmıştı.



Yarışmacılar oldukça zorlu maratonun ardından bu akşamda büyük finalde ter döktüler. Birbirinden yetenekli 6 yarışmacı hem araba için hem de kendi single'larını çıkarabilmek adına kıyasıya mücadele etti. Sergilenen performanslar ve eğlenceli gecenin ardından sıra halk oylamasına geldi. Yapılan halk oylamasının ardından ise O Ses Türkiye 2017'nin şampiyonu belli oldu. O Ses Türkiye 2017 şampiyonu Hadise'nin takımından Dodan Özer oldu. Böylece 6 yıllık sezonun ardından Hadise ilk defa O Ses Türkiye şampiyonluğu yaşadı.



 



kaynak:hürriyet








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