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o şarkısı ahmet kaya'nın parçasına mı benziyor?

O ŞARKISI AHMET KAYA'NIN PARÇASINA MI BENZİYOR?

İngiliz şarkıcı Adele'in satış rekoru kıran son albümündeki 'Milllion Years Ago' adlı parça ile Ahmet Kaya'nın 1985'te seslendirdiği 'Acılara Tutunmak' şarkısı arasındaki büyük benzerlik tartışma konusu oldu.

Tarih : 07 Aralık 2015, 09:23
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Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, dünya çapında bir ismin şarkı çalmaya tenezzül edeceğini sanmadığını söyleyerek “Ama bilinçliyse hırsızlık olur” dedi.








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