Pekünlü ile ilgili İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar duruşması yapıldı.



Pekünlü ile ilgili İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Pekünlü'ye dört kız öğrencinin eğitim hakkını engellediği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.







Pekünlü daha önce de aynı suçlamayla yargılanmış ve 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İlk davadan olan cezasını, Foça Yarı Açık Cezaevi'nde yaklaşık 4,5 ay yatarak çekmişti. Yargıtay'ın mahkeme kararını onaylaması halinde Pekünlü tekrar cezaevine girecek.