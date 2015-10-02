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o profesöre hapis cezası

O PROFESÖRE HAPİS CEZASI

Pekünlü ile ilgili İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar duruşması yapıldı.

Tarih : 02 Ekim 2015, 16:31
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Pekünlü ile ilgili İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Pekünlü'ye dört kız öğrencinin eğitim hakkını engellediği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. 


 


Pekünlü daha önce de aynı suçlamayla yargılanmış ve 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İlk davadan olan cezasını, Foça Yarı Açık Cezaevi'nde yaklaşık 4,5 ay yatarak çekmişti. Yargıtay'ın mahkeme kararını onaylaması halinde Pekünlü tekrar cezaevine girecek.







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