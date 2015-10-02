O PROFESÖRE HAPİS CEZASI
Pekünlü ile ilgili İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar duruşması yapıldı.
Pekünlü ile ilgili İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Pekünlü'ye dört kız öğrencinin eğitim hakkını engellediği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Pekünlü daha önce de aynı suçlamayla yargılanmış ve 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İlk davadan olan cezasını, Foça Yarı Açık Cezaevi'nde yaklaşık 4,5 ay yatarak çekmişti. Yargıtay'ın mahkeme kararını onaylaması halinde Pekünlü tekrar cezaevine girecek.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar