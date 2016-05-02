

Torba yasa ile trafik sigortasında değişiklik öngören kanun çıktı. Herkesi aklına, "“1 ay önce yüksek fiyattan trafik sigortası yaptırdım, kanun ile indirim yapılacak mı, para iadesi alacak mıyım?”, "Primi geri alma şansım var mı?", "Yasa çıktı fiyatlar düşer mi?" soruları takıldı.







Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın konuya ilişkin yazısı şöyle:







Açıkça söyleyeyim, öyle bir hava yaratıldı ki, yasa çıkacak, trafik primleri düşecek. Haliyle vatandaş da bu beklenti içinde. Bu kadarla da sınırlı değil. Okuyuculardan gelen yorum ve sorulardan sadece ikisini paylaşayım ki, beklentinin ne boyutta olduğunu anlayın. “1 ay önce yüksek fiyattan trafik sigortası yaptırdım, kanun ile indirim yapılacak mı, para iadesi alacak mıyım?”



“Geçen sene 180 lira olan sigortamı 680 liradan yaptırdım, primi geri alma şansım var mı?”



Demek ki, neymiş; yasa çıktığına göre artık primler düşecek, yüksek fiyattan sigorta yaptıranların da paraları iade edilecekmiş. Valla hiç öyle, 'maliyetlere bakıp, fiyatları yeniden belirleyeceğiz, zamanla fiyatlar oturur' gibi kaçamak söylemlere gerek yok. Vatandaşın beklentisi net, sigortacılara duyurulur.