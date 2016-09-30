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o polise 6 yıla kadar hapis istemi

O POLİSE 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

DİYARBAKIR'da, kullandığı 'Kirpi' tipi zırhlı araçla, yolda yürüyen 76 yaşındaki Hatun Elhaman'a çarparak ölümüne neden olan Özel Harekat polisi 35 yaşındaki Ö.Ö. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tarih : 30 Eylül 2016, 11:11
Puan Ver : O Polise 6 Yıla Kadar Hapis İstemi(0/10)


Merkez Yenişehir İlçesi Gevran Caddesi'nde geçen 27 Nisan günü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait kirpi tipi zırhlı araç, yolda yürüyen Hatun Elhaman'a çarptı. Kazanın ardından sürücü polisin araçtan inmemesi üzerine vatandaşlar olaya tepki gösterirken, bölgeye gelen çevik kuvvet ekipleri toplanan kalabalığa gaz bombası ile müdahale etti. Yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, gözaltına alınan zırhlı aracın sürücüsü polis memuru Ö.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



'POLİS DİKKATSİZ VE TEDBİRSİZ DAVRANDI'



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaza ile ilgili olarak başlattığı soruşturma sonucunda, zırhlı aracın sürücüsü Ö.Ö. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin olay günü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait 21 A 1453 plakalı zırhlı aracı, klimasındaki arıza nedeniyle servise götürmek için yola çıktığı belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Hatun Elhaman'ın aynı bölgede yürüdüğünü, bu sırada şüphelinin yaşlı kadını görmeyerek aracıyla çarptığı kaydedildi. Zırhlı aracın altında kalan Elhaman'ın hayatını kaybettiğini vurgulayan savcı, şüphelinin yoğun araç ve insan trafiği olan Gevran Caddesi'ne gerekli önlemleri almaksızın, zırhlı ve büyük bir araçla ve tek başına çıkmakla dikkatsizlik ve tedbirsizlik yaptığını belirtti. Zırhlı araç sürücüsünün, kendisi gibi tedbirsiz davranıp yaya geçidini kullanmayan ve aracın hareket ettiğini fark edemeyen yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olduğunu belirten savcı, Ö.Ö.'nün 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçunu işlediğini kaydetti.



İddianame 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.



 








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