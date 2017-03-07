Orman ve Su İşleri̇ Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yabani Zeytin Rehabilitasyonu Eylem Planı" kapsamında bugüne kadar 293 bin yabani zeytin ağacının aşılaması yapılırken, bu yıl 30 bin ağacın aşılanması planlanıyor



Orman ve Su İşleri̇ Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planına göre; beş yıl i̇çi̇nde 1,5 mi̇lyon yabani zeytin ağacı ekonomiye kazandırılması planlanıyor. Böylece; 309 bin 697 yabani zeytinin aşılanması hedefleniyor.







Geçen yıl 293 bi̇n yabani zeytin ağacının aşılamasını yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, "Yabani Zeytin Rehabilitasyonu Eylem Planı" kapsamında toplam 1 buçuk milyon yabani zeytin fidanı aşılanmış olacak.







Konu hakkında açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu "Yabani zeytinler yıllardır ülkemizde ihmal ediliyordu. Bozuk orman alanları içerisinde yer alan ve özellikle maki formasyonu içerisinde yayılış gösteren yabani zeytinleri aşılayarak ülke ekonomisine kazandırıyoruz. 2015 ve 2019 yılları arasındaki 5 yıllık sürede uygulanacak bu eylem planı ile 1,5 milyon yabani zeytini, diğer bir deyişle deliceyi aşılayacağız" şeklinde konuştu.







kaynak:habertürk