

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Bölücü terör örgütü PKK yandaşları Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde yol kapatıp eylem yapmaya başladı. Polis, ihbar üzerine harekete geçerek Gelincik Caddesi'ne gidip PKK yandaşlarını uyardı. Ancak uyarıya PKK'lılar molotof bombası atıp, pompalı tüfekle ateş ederek karşılık verdi. Polis ise gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Polis bu sırada yüzü kapalı bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiğini belirleyip şahsı kovalamaya başladı. Şahıs bir evin bahçe duvarından atlayıp kaçmak istedi ancak polis de arkasından atladı. Polis burada Bünyamin Z. (27) isimli kişiyi yakaladı.







Emniyete götürülerek sorguya alınan zanlı, bir kişinin koşarak eve geldiğini, sonra pompalı tüfeği yere atıp dama kaçtığını söyleyerek, "Ben 'ne yapıyorsun sen' dedim, sonra o kaçtı. Ben pompalı tüfeği alıp içindeki fişeği çıkardım kimseye bir şey olmasın diye cebime koydum. Sonra da polis geldi beni yakaladı. Ben korsan gösteriye falan katılmadım" dediği öğrenildi.







Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı. Zanlı cezaevine götürülürken "Bu olay film gibi kimse bana inanmıyor, ben niye milletime, vatanıma... Konuşmak istemiyorum, kimse bana inanmıyor" dedi.