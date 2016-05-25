

Mardin'de dün teslim olan 25 PKK'lının sorgusu devam ediyor. Önce bir kadın PKK'lının yapılan "Teslim ol" çağrıları üzerine teslim olduğunu ve kendilerine güvence verilmesi durumunda arkadaşlarının da teslim olacağını söylediği öğrenildi. Nusaybin'de ilk kez bu kadar toplum bir teslim olmanın gerçekleştirildiği belirtiliyor. PKK'lılarla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Aralarında 6 kadının da olduğu teröristlere, Mehmetçik tarafından su, meyve suyu, çikolata ve sandviç verildiği görülüyor.







Nusaybin'de operasyon kapsamında şiddetli çatışmalar yaşanırken, dün Fırat Mahallesinde şıkıştırılan 6'sı kadın 25 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'lıların toplu halde teslim olmaları ile ilgili şimdiye kadar resmi olarak detaylı açıklama yapılmazken, güvenlik kaynaklarının, önce bir kadın PKK'lının yapılan "Teslim ol" çağrıları üzerine teslim olduğunu ve kendilerine güvence verilmesi durumunda arkadaşlarının da teslim olacağını söylediği öğrenildi.







Devletin ve güvenlik güçlerinin teslim olanları adalet karşısına çıkaracağı sözü vermesi üzerine kadın PKK'lının gidip diğer arkadaşlarını da getirdiğini ve böylelikle 25 PKK'lının toplu olarak teslim olduğu öğrenildi.