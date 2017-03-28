O PASAPORTLARI CEBİNE KOYAN GİDİYOR!
Peki, yeşil pasaport ile hangi ülkelere vizesiz giriş yapılabilir? İşte o liste...
Almanya
Andorra
Antigua-Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Azerbeycan
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
Bahreyn
Bangladeş
Belarus
Belçika
Belize
Bahamalar
Bosna-Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Cezayir
kaynak:habertürk
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