O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

o öpüşme sahnesinden sonra şok açıklama...

O ÖPÜŞME SAHNESİNDEN SONRA ŞOK AÇIKLAMA...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Poyraz Karayel dizisinde başrol oynayan İlker Kaleli Haliç Üniversitesi'nin oyları ile yılın en iyi erkek oyuncusu seçildi. Ödülünü almaya giden Kaleli sorulara tüm içtenliği ile yanıt verdi.

Tarih : 19 Aralık 2015, 10:12
Puan Ver : O Öpüşme Sahnesinden Sonra Şok Açıklama...(8/10)9


Haliç Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ‘Yılın Enleri' ödül töreni önceki akşam Kağıthane Kampüsü'nde yapıldı. Kanal D'nin dizisi ‘Poyraz Karayel', 10 bin öğrencinin internet üzerinden verdiği oylarla üç ödüle birden layık görüldü. ‘Yılın En İyi Dizisi' seçilen projenin başrol oyuncuları İlker Kaleli, ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu', Burçin Terzioğlu da ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' oldu.



İlker Kaleli, bir yıldır birlikte olduğu Burçin Terzioğlu'yla öpüşme sahneleriyle ilgili, “Bu sahnelerin reyting amacıyla yapıldığını düşünmüyorum. Aksiyonu, çıkmazları, kavuşamayan aşıkları olan, aile ilişkilerinin sorgulandığı bir hikaye...



Tabii ki içinde öpüşme sahnesi de, kavga etme sahnesi de olacak. Bu bizim işimizin bir parçası. Altı çizilecek bir durum değil” açıklamasını yaptı.








Etiketler: O  Öpüşme  Sahnesinden  Sonra  Şok  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER