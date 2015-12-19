

Haliç Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ‘Yılın Enleri' ödül töreni önceki akşam Kağıthane Kampüsü'nde yapıldı. Kanal D'nin dizisi ‘Poyraz Karayel', 10 bin öğrencinin internet üzerinden verdiği oylarla üç ödüle birden layık görüldü. ‘Yılın En İyi Dizisi' seçilen projenin başrol oyuncuları İlker Kaleli, ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu', Burçin Terzioğlu da ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' oldu.







İlker Kaleli, bir yıldır birlikte olduğu Burçin Terzioğlu'yla öpüşme sahneleriyle ilgili, “Bu sahnelerin reyting amacıyla yapıldığını düşünmüyorum. Aksiyonu, çıkmazları, kavuşamayan aşıkları olan, aile ilişkilerinin sorgulandığı bir hikaye...







Tabii ki içinde öpüşme sahnesi de, kavga etme sahnesi de olacak. Bu bizim işimizin bir parçası. Altı çizilecek bir durum değil” açıklamasını yaptı.