Star Wars yeni filmi ile bomba gibi geliyor. Bu film bambaşka geliyor çünkü Jar Binks yeni filmde yok. Filmin yapımcısı Kathleen Kennedy, Güç Uyanıyor filminde Endor gezegeninin ormanlarında yaşayan ve insan-ayı karışımı olan minyatür canlılar “Ewok”'ların da filmde olmayacağını açıkladı



Yeni filmde Jar Jar Binks yok. 2006 yılında internet üzerinden düzenlenen bir oylamada “Tüm zamanların en rahatsız edici karakteri” olarak seçilen Jar Jar Binks' in yeni filmde olmayacağı haberi Star Wars' un ilk spoiler'ı olarak medyaya yansıdı. Filmin yapımcısı Kathleen Kennedy, Güç Uyanıyor filminde Endor gezegeninin ormanlarında yaşayan ve insan-ayı karışımı olan minyatür canlılar “Ewok”'ların da filmde olmayacağını açıkladı. Eski filmlerdeki bir çok deneyimli oyuncu, yeni filimde de rol alacak.







Mark Hamill Luke Skywalker, Carrie Fisher Prenses Leia karakterini canlandıracak. Bir süre önce uzmanlar Yıldız Savaşları'nda imparatorluğun merkez üssü olan “Ölüm Yıldızı”' nu gerçek hayatta kurmanın ve yıkmanın ayrı ayrı olacak şekilde maliyetini hesaplamıştı. Hesaplamara göre Ölüm yıldızı kurmanın maliyeti 852 katrilyon dolar olarak belirlenmişti. Bu rakam dünyanın gayri safi hasılatının 13 katına karşılık geliyor.