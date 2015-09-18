

Kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin ilk yarısı, 21 Eylül Pazartesi günü ödenecek.







Resmi gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyenin tarihi belli oldu.







Bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 21 Eylül'de, diğer yarısının ise 25 Aralık'ta ödenmesi kararlaştırıldı.