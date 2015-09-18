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O ödeme 21 Eylül'de yapılacak!

O ÖDEME 21 EYLÜL'DE YAPILACAK!

Kamu işçisine ilave tediyenin ilk yarısı 21 Eylül'de ödenecek.

Tarih : 18 Eylül 2015, 14:18
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Kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin ilk  yarısı, 21 Eylül Pazartesi günü ödenecek.



Resmi gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Devlet ve  Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772  sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyenin  tarihi belli oldu.



Bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 21 Eylül'de, diğer  yarısının ise 25 Aralık'ta ödenmesi kararlaştırıldı.








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