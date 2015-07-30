

5 Haziran'daki Diyarbakır mitinginin bombalanması sonrası inceleme başlatılan Diyarbakır Emniyet Müdürü görevden alındı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Diyarbakır mitinginde bombalı saldırıyı yapan IŞİD üyesi Orhan Gönder'in “terör” şüphesiyle arandığı, kaldığı otele polisin giderek sadece yoklama kaçağından tutanak tuttuğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine emniyet genel müdürlüğü soruşturma açmış bölgeye iki müfettiş görevlendirmişti.