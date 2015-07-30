O MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI
Diyarbakır Emniyet Müdürü Halis Böğürcü görevden alındı.
5 Haziran'daki Diyarbakır mitinginin bombalanması sonrası inceleme başlatılan Diyarbakır Emniyet Müdürü görevden alındı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Diyarbakır mitinginde bombalı saldırıyı yapan IŞİD üyesi Orhan Gönder'in “terör” şüphesiyle arandığı, kaldığı otele polisin giderek sadece yoklama kaçağından tutanak tuttuğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine emniyet genel müdürlüğü soruşturma açmış bölgeye iki müfettiş görevlendirmişti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar