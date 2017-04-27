Prof. Dr. Emin Ersoy, bilinçsiz kullanılan asit önleyici mide ilaçlarının ciddi enfeksiyonlara neden olabildiği uyarısında bulundu.



Prof. Dr. Emin Ersoy, bilinçsiz kullanılan asit önleyici mide ilaçlarının ciddi enfeksiyonlara neden olabildiği uyarısında bulundu. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, mide barsak sisteminin; gastrit, ülser, reflü gibi hastalıklarının tedavisinde, hekimler tarafından sıklıkla mide asidini ortadan kaldıran proton pompa inhibitörü (PPI) denilen ilaçlar kullanıldığını belirtti.



ASİT ÖNLEYİCİ MİDE İLAÇLARI KONTROLSÜZ KULLANILMAMALI



Mide asidinin tamamen ortadan kaldırıldığı bu gibi durumlarda, barsaklar içerisinde yaşayan faydalı mikroorganizmaların sayılarının azalarak, zararlı mikroorganizmaların ön plana çıktığını kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, "Mide asidinin ortadan kalkması C.difficiele gibi hastalık yapan mikropların aktif olmasına yol açar.







kaynak:sabah