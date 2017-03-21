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o memurlara erken emeklilik fırsatı

O MEMURLARA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Kamuda erken emeklilik imkanı tanınan mesleklerin kapsamı genişletiliyor.

Tarih : 21 Mart 2017, 16:00
Puan Ver : O Memurlara Erken Emeklilik Fırsatı(8/10)10


Kamuda erken emeklilik imkanı tanınan mesleklerin kapsamı genişletiliyor. Hangi kamu görevlilerinin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından (yıpranma payı) yararlandırılacağı konusu yeniden değerlendiriliyor.



 



kaynak:sabah








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