O MEMURLARA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
Kamuda erken emeklilik imkanı tanınan mesleklerin kapsamı genişletiliyor.
Kamuda erken emeklilik imkanı tanınan mesleklerin kapsamı genişletiliyor. Hangi kamu görevlilerinin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından (yıpranma payı) yararlandırılacağı konusu yeniden değerlendiriliyor.
kaynak:sabah
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