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o maddeye güvenen 78 bin öğrenci ygs'ye girmedi

O MADDEYE GÜVENEN 78 BİN ÖĞRENCİ YGS'YE GİRMEDİ

2016 ÖSYS Kılavuzu'nda “sınavsız geçiş hakkı” yer aldığı için yaklaşık 78 bin öğrenci bu haktan yararlanmak için başvurdu, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girmedi

Tarih : 26 Mayıs 2016, 09:44
Puan Ver : O Maddeye Güvenen 78 Bin Öğrenci Ygs'ye Girmedi(6/10)3


TBMM Başkanlığı'na sunulan Milli eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda “unutulan” bir madde bu yıl üniversiteli olacağını düşünen 77 bin 814 öğrencinin bu hayalini bitirecek.



Çünkü tasarıya göre meslek lisesi öğrencilerinin alanlarının devamı niteliğindeki yükseköğretim programlarına sınavsız geçişlerini düzenleyen bu hak kaldırılıyor. Oysa 2016 ÖSYS Kılavuzu'nda “sınavsız geçiş hakkı” yer aldığı için yaklaşık 78 bin öğrenci bu haktan yararlanmak için başvurdu, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girmedi. Eğer tasarıya düzenlemenin bu yılın öğrencilerini kapsamadığına ilişkin bir ek madde konulmazsa bu öğrenciler için üniversiteye gitmek söz konusu değil.








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