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O KURUMDA OPERASYON SÜRÜYOR !


O KURUMDA OPERASYON SÜRÜYOR !
Tarih : 22 Temmuz 2016, 12:37
Puan Ver : O Kurumda Operasyon Sürüyor !(5/10)2


Sermaye Piyasası Kurulu'nda(SPK) görevden el çektirilen personel sayısı 32'ye ulaştı.



SPK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "22 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Kurumumuzda görevden el çektirilen personel sayısı 32'ye ulaşmıştır.



Kurum bünyesinde paralel devlet yapılanmasına yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.








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