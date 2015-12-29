

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde son bir hafta içinde 11 bin 900 hastanın gribal enfeksiyon yüzünden acil servise başvurduğu belirtilirken, aşırı yoğunluk nedeniyle hastalar koridora taştı.



Batman'da son bir hafta içinde binlerce kişi gribal enfeksiyon nedeniyle hastaneye akın etti. Yoğun gribal enfeksiyon nedeniyle Batman Bölge Devlet Hastanesi ve diğer özel hastaneler dolup taştı. Aşırı yoğunluk nedeniyle hastalar için yatak kalmayınca bazı hastalara koridorda serum takıldı. Batman'da yoğun bir gribal enfeksiyon yaşandığını belirten, Batman Bölge Devlet Hastanesi acil doktoru Talat Kardaş, “Batman'da son bir hafta içinde bölge hastanesine ciddi bir şekilde hasta sayısında artış meydana geldi. Bunun sebeplerinden biri de gribal enfeksiyon yani grip salgını. Daha önce ortalama günlük 900 hastaya bakarken son bir hafta içinde grip hastalığı nedeniyle bu sayı bin 700'e çıktı. Kısacası ciddi bir şekilde aşırı bir yoğunluk var. Özellikle vatandaşlardan isteğimiz kendilerini soğuktan korumaları ve bol bol sıvı tüketmeleridir" dedi.