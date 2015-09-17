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O KAYMAKAM KENDİNİ SAVUNDU


O kaymakam kendini savundu
Tarih : 17 Eylül 2015, 09:31
Puan Ver : O Kaymakam Kendini Savundu(5/10)7


Kaymakamlık sitesinde akşam saatlerinde bir basın açıklaması yayınlandı.



Kaymakanlık sistesinden yapılan açıklama şu şekilde;



Gerek yazılı ve görsel, gerekse sosyal medyada yayınlanan bir takım haberlerde; Şehit ailesine şehadet haberinin verilmesi sırasında basının çağrılmak suretiyle kameralar önünde görüntü verildiği iddiaları maksatlı ve gerçek dışı olup, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.



15.09.2015 günü Hakkari'de şehit olan Hassa'lı Polis Memuru Mehmet Tuhal'ın şehadet haberini ailesine bildirmek ve acısını paylaşmak, zor günlerinde Devlet olarak yanlarında bulunmak için sağlık ekibi ve din görevlileri ile beraber İlçemiz Yukarıbucak Mahallesinde bulunan babaevine gidilmiştir.



Ziyaret mümkün olduğunca gizli tutmaya çalışılmış, Hiçbir basın mensubunu ziyarete çağrılmamıştır. Eve intikal edildiğinde basın mensuplarının da orada olduğunun görülmesi üzerine dışarı çıkarılmaları talimatı tarafımdan verilmiştir. 



Buna rağmen bir basın mensubunun, kalabalığın arkasından çekim yaptığı sonradan anlaşılmıştır. Tespit edilen basın mensubu ile yapılan görüşmede kendisi de kalabalık arasından gizlice kayıt yaptığını beyan ederek kabul etmiştir.








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