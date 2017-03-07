

Uzmanlar, tiroid bezlerinde şişliğin büyüyerek ses tellerine baskı yapabileceğini belirterek, oluşacak ses kısıklığının tiroid kanserinin haberci olabileceğini kaydetti.



Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynel Beyhan, tiroid bezinde yer alan hücrelerin gereğinden fazla çoğalmasıyla tiroid kanserinin kendini gösterdiğini belirterek, hastalığın genellikle boyunda kitle veya nodül olarak görüldüğünü kaydetti. Tiroid bezinde yumru tarzında şişliğin büyüyerek ses tellerine baskı yapabileceğini belirten Prof. Dr. Beyhan, bunun de ses kısıklığına sebep olabileceğini kaydetti.



Tiroid kanseri hastalarının çoğunun önemli bir yakınması bulunmadığını ifade eden Prof. Dr. Beyhan, "Muayene sırasında tiroid bezinde genellikle yumru tarzında (nodül) bir şişlik bulunur. Bunu hasta veya yakınları da fark edebilirler. Muayenede elle saptanamayan, görüntüleme yöntemleri ile tesadüfen fark edilen, çapı 1 cm'den küçük nodüllere de çok sık rastlanır. Bunların çoğunluğu kanser değildir. Yumrular giderek önemli derecede büyüyerek, organlara baskı yapabilir. Bu da öksürük, ses kısıklığı, nefes darlığına neden olabilirler. Anaplastik tip kanserler ise, hızla yayılıp büyür, çevreye doku ve organlara metastaz yapar. Bütün bu durumlarda hemen hekime, özellikle bir Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir" dedi.







kaynak:sabah