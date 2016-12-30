

Tropikal bölgelerde görülen 'fil hastalığı' teşhisi konulan Değirmenci, hızla 90 kilodan 200 kiloya çıktı. 2014'te Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı yapıldı. Değirmenci ameliyatın ardından 139 kiloya düştü. Bacaklarında meydana gelen şişlikler yüzünden yürüyemeyen Değirmenci, yatağa mahkum oldu.



Ayşe Değirmenci, geçim sıkıntısı çektiklerini, hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olduğunu söyledi. Değirmenci, "Hastalığımın tedavisi ancak yurt dışında yapılabiliyor. Masaj tedavisi yapıldığını da duydum. Ancak hiçbirine gücümüz yok.